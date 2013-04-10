Яценюк говорит, что Партия регионов пошла «на попятную»

В повестку дня Верховной Рады включены вопросы о назначении киевских выборов, отмене пенсионной реформы, отставке правительства, а также о декриминализации статей, по которым незаконно осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

Об этом сообщил журналистам в Ривне председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк перед началом акции «Вставай, Украина!», проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Нам удалось продемонстрировать единство украинской оппозиции. То, что украинцы видят, что оппозиция едина в достижении своих целей, что оппозиция способна побеждать, способна не просто бороться, а еще и показывать результат – это очень важно», - заявил он.

«Мы боремся непарламентскими методами, но нам удается и многое сделать в рамках Верховной Рады. Партия регионов пошла «на попятную», и в повестку дня включены все вопросы, которые оппозиция требовала для рассмотрения Верховной Рады», - подчеркнул А.Яценюк.

По его словам, включение в повестку дня вопросов, на которых настаивала оппозиция,– это реакция на то, что оппозиция собрала подписи за проведение внеочередной сессии. «Поэтому мы не видим целесообразности во внеочередной сессии, а будем рассматривать эти вопросы, ведь Партия регионов поняла, что на требования оппозиции нужно идти», - сказал А.Яценюк.

Отвечая на вопрос журналиста относительно освобождения экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, А.Яценюк отметил: «Для оппозиции это означает, что Юрий Луценко возвращается в политическую жизнь. И я этому искренне рад, потому что Юра имеет большой опыт, он показал себя как настоящий борец. Его опыт очень нужен для Объединенной оппозиции».

Сейчас на Площади Независимости в Ривне продолжается митинг «Вставай, Украина!». «20-тысячная площадь заполнена полностью. Люди стоят на прилегающих улицах», - отметили в “Батькивщине”.