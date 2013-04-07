Яценюк: после того, как Луценко освободился, у оппозиции прибавилась сила

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам по окончании митинга оппозиции против действий власти.

“Я убежден, что после того, как Юра освободился, у оппозиции прибавилась сила. Я уверен в том, что Юра в кратчайший срок вернется к политической жизни”, - сказал А.Яценюк.

В то же время, отвечая на вопрос, почему Ю.Луценко был освобожден именно сегодня, А.Яценюк отметил: “Я думаю, это не быстро освободили, а незаконно заключили в тюрьму. То, что Виктор Янукович подписал указ (о помиловании – УНИАН), это понятно, что, в первую очередь, победа лично Юры, что Юра - это сильный и несокрушимый человек”.

Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.

Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева признал приговор правомерным.

3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.

В то же время, сегодня, 7 апреля, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко.