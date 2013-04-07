Яценюк: после того, как Луценко освободился, у оппозиции прибавилась сила
Один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк считает, что бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, который сегодня был освобожден из колонии, вскоре вернется к политической деятельности и что с его освобождением «у оппозиции прибавилась сила».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам по окончании митинга оппозиции против действий власти.
“Я убежден, что после того, как Юра освободился, у оппозиции прибавилась сила. Я уверен в том, что Юра в кратчайший срок вернется к политической жизни”, - сказал А.Яценюк.
В то же время, отвечая на вопрос, почему Ю.Луценко был освобожден именно сегодня, А.Яценюк отметил: “Я думаю, это не быстро освободили, а незаконно заключили в тюрьму. То, что Виктор Янукович подписал указ (о помиловании – УНИАН), это понятно, что, в первую очередь, победа лично Юры, что Юра - это сильный и несокрушимый человек”.
Как сообщал УНИАН, Ю.Луценко был арестован в декабре 2010 года. Генпрокуратура обвинила его в превышении полномочий: Ю.Луценко инкриминировали незаконное принятие на работу в милицию своего личного водителя, предоставление ему государственной квартиры и начисление пенсии, а также излишне пышное празднование Дня милиции в пик экономического кризиса в 2009 году.
Печерский районный суд Киева 27 февраля 2012 года осудил Ю.Луценко к 4 годам заключения с конфискацией имущества. Апелляционный суд Киева признал приговор правомерным.
3 апреля Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил без изменений приговор Ю.Луценко по делу о должностных преступлениях.
В то же время, сегодня, 7 апреля, Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко.