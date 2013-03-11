Коммунист поскандалил с националистами в комитете ВР

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по науке и образованию Александр Зубчевский (фракция КПУ) заявляет, что пока ему не дадут возможность свободно говорить на русском языке, «все заседания комитета будут нелегитимными» и его «подписи на протоколах не будет».

Как сообщает сайт КПУ, по словам А.Зубчевского, 6 марта на заседании комитета произошел очередной конфликт, связанный с русским языком, и в результате он покинул заседание.

Как сказал А.Зубчевский, «скандал произошел во время моего доклада по проекту постановления Верховной Рады Украины о проведении парламентских слушаний об усовершенствовании внешнего независимого оценивания».

«Как только я начал свой доклад на русском языке, меня тут же прервали и потребовали перевода. Против перевода я не возражал. Если они хотят делать вид, что не понимают русского языка, то пусть превращают заседания в посмешище. Однако националисты, которых в комитете большинство, пошли дальше – они начали настаивать, чтобы я в докладе делал паузы, так как переводчик не успевает переводить мои слова», - добавил А. Зубчевский.

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Он также сказал, что поставил под сомнение правомочность осуществления перевода на заседании комитета. «Ведь человек, которому поручено меня переводить, это сотрудник секретариата Александр Домаранский, а у него совсем иные должностные обязанности. Это подтверждает и ответ на мой запрос к руководителю Аппарата Верховной Рады Украины, где говорится, что в обязанности сотрудника секретариата осуществление перевода не входит. А.Домаранский может только консультировать и давать методические рекомендации. Кроме этого, такая штатная единица как переводчик в секретариате комитета отсутствует», - подчеркнул А.Зубачевский.

По его словам, ему обьяснили в Апарате ВР, что нет средств для переводчика.

А.Зубчевский подчеркнул, что после «длительной перепалки» ему «так и не дали доложить проект постановления» и «в связи с невозможностью осуществления дальнейшей своей работы я покинул заседание комитета».

«Как секретарь комитета протокол заседания от 6 марта 2013 года подписывать не буду, поскольку мне препятствовали в осуществлении моей деятельности, как народного депутата Украины, так и секретаря Комитета по науке и образованию. До тех пор, пока мне не дадут возможность свободно говорить на русском языке, все заседания комитета будут нелегитимными и моей подписи на протоколах не будет», – заявил А.Зубчевский.

Как сообщал УНИАН, 1 марта председатель парламентского подкомитета по вопросам высшего образования, народный депутат от ВО “Свобода” Ирина Фарион направила иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным бездействие Аппарата Верховной Рады что касается не обеспечения перевода на государственный язык выступлений, вопросов, реплик народных депутатов на заседаниях Комитета ВР по вопросам науки и образования.

И.Фарион также требует от суда обязать Аппарат ВР в дальнейшем, в случае необходимости, обеспечивать на заседаниях комитета перевод выступлений на государственный язык.

Как отметила И.Фарион, она еще в конце января обратилась в Аппарат ВР с заявлением об обеспечении перевода на государственный язык выступлений отдельных народных депутатов, поскольку они на заседаниях комитета пользовались иностранным языком. «Однако аппарат совета отказался обеспечивать перевод, ссылаясь на отсутствие в своем штате соответствующих работников», - сказала она.

В то же время, подчеркнула депутат от «Свободы», в соответствии с решением Конституционного Суда, украинский язык является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации, и тому подобное).

«Более того, даже печально известный «языковой закон» предусматривает, что заседания парламента, его комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. Оратор может выступать на другом языке, но перевод его выступления на государственный язык, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады Украины. Следовательно, аппарат Рады обязан обеспечивать перевод выступлений народных депутатов на государственный язык, а его бездействие по этому поводу является незаконным», - отмечает И.Фарион.