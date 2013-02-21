Фарион хочет судиться с Аппаратом ВР, который не дал ей переводчика с русского

Народный депутат Ирина Фарион (фракция ВО “Свобода”) намерена подать иск против Аппарата Верховной Рады, который отказал ей в обеспечении переводчика для работы в комитете по вопросам образования и науки.

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

Депутат отметила, что сегодня ей обеспечили переводчика “силами секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки”.

“От Аппарата Верховной Рады я получила ответ, что Аппарат Верховной Рады не может мне обеспечить услуги переводчика, хоть это обусловлено статьей 2 частью 3 Регламента (парламента), поскольку это не предусмотрено бюджетом”, - отметила И.Фарион.

По ее словам, «квазиписанина», то есть требования закона «Об основах государственной языковой политики», не подкреплены бюджетным финансированием.

«Я намерена подавать в суд на Аппарат Верховной Рады, который не обеспечил этого перевода», - отметила депутат.

И.Фарион подчеркнула, что речь идет о переводчиках в комитетах, чтобы обеспечить общение на украинском языке.

По ее словам, ВО «Свобода» приложит все усилия, чтобы в сессионном зале парламента звучал только государственный язык — украинский.

«Нас 37 народных депутатов, и мы найдем форму, чтобы их поставить на место, и чтобы они поняли, что такое статья 10 Конституции Украины», - подчеркнула И.Фарион.

По данным пресс-службы ВО "Свобода", Ф.Фарион также готовит иск против депутата от КПУ Александра Зубчевского, который во время заседания Комитета ВР по вопросам образования и науки отказывался общаться на украинском языке.