Фарион хочет судиться с Аппаратом ВР, который не дал ей переводчика с русского
Фарион намерена подать иск против Аппарата Верховной Рады, который не обеспечил ее переводчиком.
Народный депутат Ирина Фарион (фракция ВО “Свобода”) намерена подать иск против Аппарата Верховной Рады, который отказал ей в обеспечении переводчика для работы в комитете по вопросам образования и науки.
Об этом она заявила в комментарии УНИАН.
Депутат отметила, что сегодня ей обеспечили переводчика “силами секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки”.
“От Аппарата Верховной Рады я получила ответ, что Аппарат Верховной Рады не может мне обеспечить услуги переводчика, хоть это обусловлено статьей 2 частью 3 Регламента (парламента), поскольку это не предусмотрено бюджетом”, - отметила И.Фарион.
По ее словам, «квазиписанина», то есть требования закона «Об основах государственной языковой политики», не подкреплены бюджетным финансированием.
«Я намерена подавать в суд на Аппарат Верховной Рады, который не обеспечил этого перевода», - отметила депутат.
И.Фарион подчеркнула, что речь идет о переводчиках в комитетах, чтобы обеспечить общение на украинском языке.
По ее словам, ВО «Свобода» приложит все усилия, чтобы в сессионном зале парламента звучал только государственный язык — украинский.
«Нас 37 народных депутатов, и мы найдем форму, чтобы их поставить на место, и чтобы они поняли, что такое статья 10 Конституции Украины», - подчеркнула И.Фарион.
По данным пресс-службы ВО "Свобода", Ф.Фарион также готовит иск против депутата от КПУ Александра Зубчевского, который во время заседания Комитета ВР по вопросам образования и науки отказывался общаться на украинском языке.