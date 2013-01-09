МИД: Кожара едет на встречу с Лавровым с «позитивным настроением»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич, отвечая на вопросы журналистов.

«Конечно, министр иностранных дел Украины едет с позитивным настроением в Черновцы. Действительно, есть очень большой спектр вопросов, которые нужно обсудить, и, учитывая наши дружеские стратегические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что переговоры пройдут успешно и с пользой для обоих наших государств», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 января 2013 года в г. Черновцы под председательством министров иностранных дел Украины и РФ Леонида Кожары и Сергея Лаврова состоится очередное, седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссий по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов в контексте председательства Украины в ОБСЕ, а также взаимодействия на международной арене.

Отдельное внимание будет уделено экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

По итогам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД России на 2013 год.

3 января министр иностранных дел Украины Л.Кожара сообщил, что во время визита в Украине С.Лаврова 13-14 января будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

"13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел РФ. В эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС, не являясь членом Союза", - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. "Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается", - сказал Л.Кожара.