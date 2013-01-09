МИД: Кожара едет на встречу с Лавровым с «позитивным настроением»
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара едет с позитивным настроением на седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, где встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич, отвечая на вопросы журналистов.
«Конечно, министр иностранных дел Украины едет с позитивным настроением в Черновцы. Действительно, есть очень большой спектр вопросов, которые нужно обсудить, и, учитывая наши дружеские стратегические отношения с Российской Федерацией, я думаю, что переговоры пройдут успешно и с пользой для обоих наших государств», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 14 января 2013 года в г. Черновцы под председательством министров иностранных дел Украины и РФ Леонида Кожары и Сергея Лаврова состоится очередное, седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии.
В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссий по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов в контексте председательства Украины в ОБСЕ, а также взаимодействия на международной арене.
Отдельное внимание будет уделено экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.
По итогам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД России на 2013 год.
3 января министр иностранных дел Украины Л.Кожара сообщил, что во время визита в Украине С.Лаврова 13-14 января будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.
"13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел РФ. В эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ относительно форматов сотрудничества Украины с ТС, не являясь членом Союза", - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. "Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается", - сказал Л.Кожара.