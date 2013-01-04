Кожара повезет Лаврова в Черновцы

14 января 2013 года в г. Черновцы под председательством министра иностранных дел Украины Леонида Кожары и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова состоится очередное, седьмое заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В рамках заседания планируется рассмотреть вопросы деятельности структурных органов Подкомитета, в частности, подкомиссий по вопросам борьбы с новыми вызовами и угрозами, пограничного и консульского сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов в контексте председательства Украины в ОБСЕ, а также взаимодействия на международной арене.

Особое внимание будет уделяться экономической составляющей украинско-российского партнерства, в частности путям сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

По результатам мероприятия предусматривается подписание итогового Протокола заседания Подкомитета и Плана взаимодействия между МИД Украины и МИД России на 2013 год.

Департамент информационной политики МИД Украины начинает аккредитацию представителей средств массовой информации на освещение седьмого заседания Подкомитета по международному сотрудничеству УРМК под председательством министров иностранных дел Украины и РФ.

Заседание состоится в Черновицком Национальном Университете им. Юрия Федьковича.

Также запланирована встреча Л.Кожары и С.Лаврова с професорсько-преподавательским составом и студентами Черновицкого Национального университета им. Ю.Федьковича.

Как сообщал УНИАН, 3 января министр иностранных дел Украины Л.Кожара сообщил, что во время визита в Украину министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 13-14 января 2013 года будут обсуждаться вопросы сотрудничества Украины с Таможенным союзом.

”13-14 января в Украину прибывает министр иностранных дел (Российской Федерации - УНИАН). В эти первые месяцы мы активизируем диалог с РФ о форматах сотрудничества Украины с ТС не будучи членом Союза”, - сказал Л.Кожара. При этом он не детализировал, какие дополнительные вопросы будут выноситься на обсуждение во время визита С.Лаврова в Украину. ”Это (повестка дня визита - УНИАН) согласовывается”, - сказал Л.Кожара.