В Тернопольской области автобус вынесло с дороги, и он завис над обрывом (фото)

Фото Тернопольского областного управления МЧС

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел сегодня, 11 декабря, в обеденную пору на автодороге вблизи села Нижние Лубянки Збаражского района. По данным спасателей, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, машина, съехав с проезжей части, зависла над обрывом, сев днищем корпуса на землю. При этом передние колеса автобуса зависли над рекой.

В автобусе на момент аварии находились девять пассажиров.

Фото Тернопольского областного управления МЧС

Для спасения микроавтобуса привлекали дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части Территориального управления МЧС в Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Тернопольской области в ходе прокурорских проверок выявила, что при осложнении погодных условий 9-11 декабря дорожные и коммунальные организации своевременно не осуществили первоочередные меры и не обеспечили надлежащей безопасности дорожного движения, что привело к совершению ряда дорожно-транспортных происшествий.

С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокуратурой внесены документы прокурорского реагирования, которыми обязаны руководители Службы автомобильных дорог в Тернопольской области, ГП «Тернопольский облавтодор» ОАО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» и коммунальные предприятия области предпринять неотложные меры для надлежащего содержания дорог в зимний период, обеспечения безопасности движения и создания условий безопасной перевозки пассажиров и грузов на автомобильных дорогах.