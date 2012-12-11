В Тернополе на объездной 67 грузовиков застряли в сугробах

В Тернополе спасатели вчера, 10 декабря, отбуксировали 67 грузовиков, которые из-за снега и скользкой дороги не могли преодолеть подъемы и создавали заторы. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, в результате сложных погодных условий на объездной дороге вокруг Тернополя образовались два автомобильных затора, в которые попали около 100 автомобилей.

Для помощи автомобилистам и освобождения проезжей части были привлечены работники Территориального управления МЧС. Для освобождения заблокированного транспорта из снежных заносов спасатели привлекли 5 тягачей и 14 человек личного состава. С помощью спецтехники были отбуксированы 67 грузовых автомобилей, благодаря чему удалось разблокировать автотрассу.

Как сообщал УНИАН, также вчера, 10 декабря, в Тернополе муниципальная полиция совместно с ЖЭКами начали проверку качества уборки улиц от снега частными структурами.

В частности, проверки вызваны тем, что от людей поступает довольно много жалоб на не расчищенные от снега улицы. В Тернополе 10 декабря выпало количество снега, превысившее месячную норму.