В МИД не комментируют аннулированную визу Кузьмина: комментариев в СМИ, мол, достаточно

Министерство иностранных дел Украины не комментирует ситуацию с аннулированием Посольством США многолетней визы первому заместителю генерального прокурора Украины Рената Кузьмину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

«Мы этот вопрос не комментируем, вчера в СМИ было очень много комментариев по этому поводу, здесь нечего добавить», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Р.Кузьмин в обнародованном 10 декабря на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме на имя Президента США Барака Обамы заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

По словам Р.Кузьмина, Департамент юстиции США по инициативе некоторых американских и украинских политиков разработал план противодействия и уничтожения дела об убийстве депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

"Одним из элементов этого плана является дискредитация не только следственной группы Генеральной прокуратуры Украины, но и меня как ее руководителя. Инициаторы плана предполагали спровоцировать мой арест на территории США по специально сфабрикованным обвинениям. Н.Мельниченко должен был стать участником этой международной провокации. Целью моего ареста должна была стать моя дискредитация в глазах американской власти и, как следствие, подтверждение незаконности моих действий в США. Мне должны были инкриминировать, что на территории США я якобы принуждал свидетеля Н.Мельниченко к даче показаний по делу об убийстве следователям Генеральной прокуратуры Украины. Следовательно, инициаторы плана имели намерение заставить украинскую власть прекратить расследование не только по делу об убийстве Е.Щербаня, но и других преступлений, в которых обвиняется Ю.Тимошенко", - написал Р.Кузьмин Б.Обаме.

10 декабря посол США в Украине Джон Теффт подтвердил, что Р.Кузьмину отменена американская виза. При этом он заверил, что сам Р.Кузьмин знает причину, почему ему было отказано в визе.

Сегодня, 11 декабря, газета “КоммерсантЪ - Украина” со ссылкой на свои источники написала, что виза Р.Кузьмину отменена в связи с его неправомерными действиями на территории США.