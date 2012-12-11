СМИ: У американских властей был мотив отозвать визу Кузьмина

Первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин заявил, что власти США планировали его арест и аннулировали его американскую визу. Представители американской администрации опровергли слова первого заместителя генпрокурора о подготовке его ареста в США.

Между тем издание «Коммерсант-Украина» сегодня сообщило, что располагает информацией, которая свидетельствует о том, что у американских властей был мотив отозвать визу Рената Кузьмина, и причиной этого стала не ситуация во взаимоотношениях Киева и Вашингтона, а конкретные действия представителя ГПУ на территории США. Речь идет о поездке Рената Кузьмина в США летом этого года. Она не была скоординирована с департаментом юстиции США, и, согласно двустороннему договору о взаимной правовой помощи, представитель ГПУ не имел права проводить следственные действия. Однако в Вашингтоне уверены, что он нарушил или по меньшей мере пытался нарушить данное правило.

Власти США получили информацию, что, вопреки задекларированной частной цели визита, Ренат Кузьмин направился в Калифорнию для допроса Петра Кириченко — бывшего партнера экс-премьера Павла Лазаренко и одного из ключевых свидетелей по делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня. "В международных отношениях между правоохранительными органами есть четкое понимание, что прокуроры и следователи не пытаются проводить официальные следственные действия без координации с властями той страны, которую посещают",— прокомментировал изданию сложившуюся ситуацию высокопоставленный западный дипломат.

В письме Бараку Обаме Ренат Кузьмин не стал уточнять причину своего последнего визита в США, но заявил, что узнал о возможности своего ареста во время пребывания в США "по сфабрикованным обвинениям". По версии ГПУ, основанием для ареста якобы должна была стать информация о том, что господин Кузьмин "принуждает свидетеля Николая Мельниченко к даче показаний по делу Щербаня". От возможного ареста господина Кузьмина якобы спас экс-майор госохраны Николай Мельниченко. Один из собеседников Коммерсанта уточнил, что арест должны были провести сотрудники ФБР, "о чьих планах узнал Мельниченко и за два дня до предполагаемого ареста предупредил об этом Кузьмина".

Представители американских властей категорически опровергают тезис о подготовке ареста представителя ГПУ. "Данная информация ложная. У США не было и нет планов ареста господина Кузьмина",— заявили журналистам в посольстве США в Украине. "Мельниченко не заслуживает доверия. У него нет информаторов в правительстве США",— добавил американский чиновник, пожелавший остаться неназванным.

Несмотря на кардинальное расхождение позиций Киева и Вашингтона, Ренат Кузьмин надеется на эффективность своего обращения к президенту США.

Впрочем, эксперты скептически оценивают такую возможность. "Госдеп ориентируется на сообщения от своего посольства, тем более что Джон Теффт — один из наиболее профессиональных дипломатов в Штатах. Другое дело, что в Украине господин Теффт не видит результатов своих усилий, и, конечно, он очень разочарован. Но его разочарование касается не только власти, но и оппозиции",— считает директор Института мировой политики Алена Гетманчук.

В свою очередь защитник Юлии Тимошенко народный депутат Сергей Власенко заявил, что считает лишение господина Кузьмина визы первым в череде аналогичных решений в отношении представителей украинской власти.