Членам избиркомов от Ющенко не понравилось в луганском округе: 124 замены
20:49, 23 октября 2012Политика
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В окружную избирательную комиссию №108 (Луганская область) поступило обращение от центрального штаба партии «Наша Украина» о выводе 124 членов участковых комиссий от партии и замены их на новых.
Наша Украина массово сменит представителей
Об этом УНИАН сообщил один из членов ОИК №108.
По его словам, с требованием отзыва обратился житель Луганска А. Ковтун, имеющий доверенность, подписанную руководителем центрального штаба «Наша Украина» Сергеем Бондарчуком.
В Луганском областном избирательном штабе «Нашей Украины» подтверждают информацию об отзыве членов комиссий, но не знают о ее причинах.
В тоже время источник в окружкоме предположил, что на новые места под видом «нашеукраинцев» в комиссии заведены представители, подконтрольные Партии регионов.
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