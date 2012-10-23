Членам избиркомов от Ющенко не понравилось в луганском округе: 124 замены

Об этом УНИАН сообщил один из членов ОИК №108.

По его словам, с требованием отзыва обратился житель Луганска А. Ковтун, имеющий доверенность, подписанную руководителем центрального штаба «Наша Украина» Сергеем Бондарчуком.

В Луганском областном избирательном штабе «Нашей Украины» подтверждают информацию об отзыве членов комиссий, но не знают о ее причинах.

В тоже время источник в окружкоме предположил, что на новые места под видом «нашеукраинцев» в комиссии заведены представители, подконтрольные Партии регионов.