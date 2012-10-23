Ющенко: если мы потеряем демократию - выиграет империя «русского мира»

Об этом он заявил на торжественном освящении памятник последнему сечевому полководцу Петру Калнышевскому на Сумщине, сообщает пресс-служба «Нашей Украины».

Экс-президент предостерег украинцев от повторения исторических ошибок, напомнив о печальной судьбе казачества, уничтоженного Российской империей.

«Уничтожение украинского казачества - это урок имперского плана, удается реализовать тогда, когда внутри государства работает хотя бы один предатель», - заявил Ющенко.

Лидер «Нашей Украины» отметил, что нынешняя борьба за Украину - прежде всего идеологическая.

«Политика гуманитарной экспансии, экономического истощения ведется российским руководством отрыто и последовательно. С Украиной говорят с пренебрежением, но ни украинская власть, ни так называемая оппозиция не дают достойного ответа. Нас истощают харьковскими соглашениями, чрезмерными ценами на газ, торговыми войнами. Украинцы становятся заложниками сценария русификации Украины, которую поддерживают десятки политиков в крупнейших украинских партийных лагерях», - заявил лидер «Нашей Украины».

«Если мы потеряем демократию - выиграет империя «русского мира». Если мы потеряем основы национальной идентичности - выигрывает новая советская тоталитарная империя», - сказал Виктор Ющенко, призвав остановить русификацию образования и информационного пространства.

«Не переписывать историю подсказками тех, кто не может признать величайшей трагедии украинской нации - Голодомор - геноцидом, преступлением тоталитарного режима против миллионов украинцев. Изучить свою историю и извлечь из нее уроки. Чтить своих героев. Говорить на языке своих предков. К этому призывает «Наша Украина», потому что это - истинные ценности нации», - заявил Виктор Ющенко.