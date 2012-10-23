Киевский крематорий работает без разрешения на выбросы загрязняющих веществ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской природоохранной прокуратуры, выяснилось, что КП «Киевский крематорий» за нарушение природоохранного законодательства в феврале 2012 года было аннулировано разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Но несмотря на это предприятие продолжает самовольно осуществлять сверхнормативные выбросы в атмосферный воздух и игнорирует требования контролирующих органов.

По расчетам Государственной экологической инспекции в г. Киеве размер убытков, вызванных предприятием в результате нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха, составляет более 45 тыс. грн.

На сегодняшний день Киевской природоохранной прокуратурой в Хозяйственный суд г. Киева заявлен иск о взыскании вызванных убытков и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 241 УК Украины «загрязнение атмосферного воздуха».

В соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха» выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками могут осуществляться после получения разрешения, которое выдается территориальным органом специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам экологии и природных ресурсов.