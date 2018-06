Власенко говорит, что Тимошенко не отказывалась от видеодопроса

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, говоря о распространенной Государственной пенитенциарной службы информацию об отказе Ю.Тимошенко принимать участие в этом судебном заседании в режиме видеоконференции.

По его словам, в своем заявлении Ю.Тимошенко указала то, что ей необходимо проконсультироваться с американскими адвокатами, также были упомянуты рекомендации немецких врачей о необходимости воздержаться от психологических нагрузок на протяжении 8 недель, и было указано на наличие украинского законодательства, которое регламентирует проведение видеоконференций.

«Заявление было, но в заявлении не было сказано об отказе. Было сказано, что мне (Ю.Тимошенко – УНИАН) нужно проконсультироваться с американскими адвокатами и, во-вторых, в соответствии с рекомендациями немецких врачей, рекомендовано 8 недель не принимать участия в судебных заседаниях и разных следственных действиях. Также было написано, что есть украинское законодательство, которое регламентирует участие в видеоконференциях, на которое мы будем опираться при принятии решения», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что запрос на проведение видео-конференции подала зарегистрированная в США компания Universal Trading and Investment Co. Inc., которой руководит советский эмигрант, «активно сотрудничающий с Генпрокуратурой».

«Это неправда, потому что никакого запроса от американского суда не было. Был запрос от американской компании UTICo, которая, как я уже говорил, миллионы раз обратилась с одним и тем же иском к Юлии Владимировне. Им уже неоднократно отказывали. Они пришли еще раз в суд, явно злоупотребляя правом на иск. Эта компания создана и руководствуется человеком, который 3 или 4 раза менял фамилию, бывшим советским эмигрантом по имени Юрий», - отметил С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 8 августа “КоммерсантЪ-Украина” со ссылкой на свои источники сообщил, что американский суд в режиме видеоконференции собирается допросить экс-премьера Ю.Тимошенко по делу о невозвращении ею долгов компании Universal Trading & Investment Co., Inc.

31 июля первый заместитель министра здравоохранения Раиса Моисеенко сообщила, что по заключению специалистов Международной медицинской комиссии, негативное влияние на процессы реабилитации пациентки, в первую очередь, имели избыточные посещения Ю.Тимошенко должностными лицами и представителями международных делегаций. Украинские и немецкие врачи советуют Ю.Тимошенко ограничить количество встреч, сказала первый заместитель главы Минздрава.

Государственная пенитенциарная служба Украины заявила сегодня, 10 августа, что Ю.Тимошенко подала заявление об официальном отказе от участия в видеоконференции по делу «Universal Trading and Investment Co. Inc. против Юлии Тимошенко». Свой отказ Ю.Тимошенко мотивировала, в частности, тем, что, в соответствии с рекомендациями отечественных врачей и специалистов немецкой клиники «Шарите», в настоящее время она находится в стационарном медицинском заведении, где проходит курс реабилитации.

Также экс-премьер в своем заявлении ссылается на рекомендации врачей, которыми ей рекомендовано воздержаться от участия в любых мероприятиях с целью обеспечения покоя и во избежание стресса.