Совет церквей видит, что «языковой» закон грозит враждой и сепаратизмом

В частности - законопроекта «О принципах государственной языковой политики» (регистрационный № 9073), инициаторами которого являются народные депутаты Украины Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, об этом говорится в обращении Всеукраинского совета Церквей к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину и народным депутатам, которое подписал глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (Шевчук), являющийся очередным председателям во Всеукраинском совете Церквей и религиозных организаций.

«С неприятностью и грустью мы вынуждены констатировать, что всякий раз перед важными выборами в нашем государстве некоторые политики пытаются эксплуатировать вопросы, наносящие вред единству украинского народа, и вносят расколы и замешательство в общественно-государственный организм. Досадно, что предметом политических манипуляций становятся такие святые для государственной самобытности и стабильности вещи, как язык, история и религия», - говорится в документе.

Представители Церквей и религиозных организаций напоминают, что они обращались по этому поводу к общественности и политическим деятелям еще в 2006 году, и им неприятно, что в 2012 году это приходится делать снова.

«Язык – это дар Бога людям, – говорится в обращении ВСЦ к украинскому народу. – Его призвание – объединять, а не разделять людей, помогать взаимному пониманию, а не сеять вражду. Убеждены, что в нашем государстве не должно быть места противопоставлению языков друг другу. Конституцией Украины закреплен не только государственный статус украинского языка, но и обязанность государства способствовать развитию и функционированию русского и других национальных языков», – сказано в обращении к украинскому народу.

Поэтому представители Церквей и религиозных организаций призывают государственных, политических и общественных деятелей всех уровней соблюдать Конституцию, не превращать языковой вопрос в предмет противостояния, не сеять вокруг его решения вражду и ненависть, помнить об ответственности за последствия своих решений и действий не только перед народом, но и перед Богом.

«Так же ответственно следует отнестись и к вопросу сепаратизма, который представляет угрозу независимости и суверенитету нашего государства. Украина прошла болезненный многовековой путь к объединению своих исторических земель в едином государстве. Наш народ положил миллионы жизней за свою соборность, свободу и независимость. Одним из его самых больших достижений можно считать умение находить понимание, мирно решать даже самые сложные вопросы. Это наше общее качество надо ценить, как самое дорогое сокровище», - отмечают представители Церквей.

Руководители разных Церквей и религиозных организаций обращают внимание, что несмотря на то, что их конфессии на разных языках и по-разному прославляют Бога и осуществляют свое служение, они «ради общего блага, ради единства украинского народа, ради обеспечения прав и свобод каждого, живущегот в Украине», находят понимание и совместно работают на благо Родины.

Они призывают весь украинский народ, без различения на Восток и Запад, Центр, Север и Юг, к пониманию и сотрудничеству, к согласию, единению и консолидации в построении нашего общего дома – Украины.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2012 г. рассмотрение законопроекта о принципах языковой политики в ВР не состоялось. В Верховной Раде произошла драка представителей фракции Партии регионов с депутатами от "БЮТ-Батьківщини" и НУ-НС, протестовавших против языкового закона «регионалов».

Когда началась драка, В.Литвин закрыл заседание ВР и оставил президиум парламента.

В результате драки с рассеченной головой был госпитализирован член фракции «БЮТ-Батьківщина» Николай Петрук, а народный депутат от Партии регионов В.Колесниченко заявил, что ему угрожали физической расправой.

Законопроект, против которого выступила оппозиция, предусматривает, что единственным государственным языком остается украинский, и сужение сферы его использования запрещается. Вместе с тем в законопроекте признается право граждан на языковое самоопределение и предусмотрен запрет на ограничение права использования региональных языков. К таким в Украине относятся 15 языков, в частности русский, крымско-татарский и румынский.

Статус регионального может быть предоставлен языку в том случае, если его используют не менее 10% граждан, проживающих на определенной территории. Использование региональных языков допускает перевод предвыборной, судебной и нотариальной документации, а по желанию граждан, и внесение данных о них региональным языке в паспорт и другие официальные документы. На региональных языках выпускники школ смогут сдавать тесты, экзамены и проходить собеседования. Кроме этого, предлагается разрешить органам местного самоуправления вести на этих языках делопроизводство и использовать их в переписке с органами государственной власти высшего уровня.