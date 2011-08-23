Херсонская оппозиция поняла решение суда, как "можно"

В Херсоне суд не запретил и не разрешил оппозиции проводить мероприятия 24 августа.

Как сообщил УНИАН депутат Херсонского горсовета, пресс-секретарь облорганизации ВО «Батьківщина» Станислав ТРОШИН, Херсонский окружной административный суд (ХОАС) после двухчасового совещания принял решение по иску горсовета Херсона, который требовал запретить Комитету сопротивления диктатуре Херсонщины проводить акции возле памятника Тарасу Шевченко 24 августа.

Судья ХОАС Сергей ВАРНЯК, сославшись на Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года «О порядке организации и проведении сборов, митингов, уличных походов и демонстраций в СССР», а также на два решения горсовета Херсона об определении мест для проведения митингов, ограничил право и.о. руководителя Херсонской областной организации ВО «Батьківщина» Владимира МИКОЛАЕНКО организовывать митинг и уличный поход 24 августа в Херсоне.

По словам С.ТРОШИНА, такое решение полностью удовлетворяет Комитет сопротивления диктатуре области, и партийные организации, входящие в Комитет, не будут его обжаловать.

«Суд фактически не запретил акцию, а ограничил права конкретного человека в ее организации. Теперь митинг и поход будет организовывать другой человек», - сказал С.ТРОШИН.

Как сообщал УНИАН, Комитет сопротивления диктатуре Херсонской области планирует провести ряд акций в Херсоне 24 августа.

В частности, в 10.00 возле памятника Тарасу Шевченко начнется митинг, посвященный Дню Независимости Украины. После митинга Комитет пригласил всех желающих присоединиться к шествию к площади Свободы, где состоится пикет против политических репрессий в стране.

В мероприятиях примут участие 10 партий и около 20 общественных организаций, которые вошли в состав Комитета сопротивления диктатуре Херсона.