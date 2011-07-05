Табачник сократил количество часов на украинский в начальной школе

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины утвердило Типичные учебные планы для начальной школы, в которых уменьшило количество часов для изучения государственного языка.

Об этом сообщает «Украинская неделя» со ссылкой на Центр образовательного мониторинга.

По информации центра, в новых типичных планах увеличено количество предметов за счет новых, таких как «Природоведение», «Я в мире» вместо «Я и Украина», «Ступеньки к информатике».

Кроме того, в учебных планах изменена продолжительность изучения отдельных предметов. Так, увеличено количество часов на изучение природоведческой составляющей, на изучение иностранных языков, который отныне, как и в специализированных школах, будет изучаться с 1-го класса.

«Проблему ресурса учебных часов Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины во всех предложенных им вариантах учебных планов решило в способ, который, начиная с марта 2010 г., стал привычным для его политики – за счет уменьшения количества часов на изучение государственного языка, что особенно в начальной школе является мощным инструментом развития личности», – отмечает Центр образовательного мониторинга.

В частности, согласно таблицы, которую подает центр, со следующего учебного года ученики начальной школы будут изучать государственный язык на час меньше - 28, а не 29 часов в неделю, как было до нового приказа МОН.

Также существенным недостатком новых учебных планов является то, что в них сохранена тенденция к увеличению количества 1-часовых предметов.

«Так, в Типичных учебных планах для начальных школ с обучением на украинском языке в 1-м классе отведено по 1час. в неделю для 55,5% предметов (для 5 из 9); в 3-м классе – для 54,5% (6 из 11 1-часовых предметов)», – сообщает центр.

Новые Типичные учебные планы начальной школы утверждены приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 10 июня 2011р. № 572.