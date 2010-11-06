Назвали фамилию избранного мэра Симферополя

Выдвиженец Партии регионов Виктор АГЕЕВ избран мэром Симферополя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные городской избирательной комиссии.

За В.АГЕЕВА проголосовали немногим более 54 тысяч симферопольцев. «Регионал» набрал почти на 28,9 тысяч больше голосов, чем его основной конкурент Лев МИРИМСКИЙ, выдвинутый партией «Союз».

В целом за кресло мэра Симферополя боролись 11 кандидатов.

В голосовании приняли участие почти 116,4 тыс. избирателей из 282,7 тыс., включенных в списки. Более 8,8 тысяч горожан не поддержали ни одного кандидата. Горизбирком признал недействительными свыше 2,4 тыс. бюллетеней.

В 2006-2010 годах мэром административного центра Крыма был представитель Партии регионов Геннадий БАБЕНКО. Выдвинутый ПР Г.БАБЕНКО на выборах 31 октября 2010-го избран депутатом Верховной рады Крыма по мажоритарному округу №19.

В.АГЕЕВУ 51 год. Он был депутатом крымского парламента пятого созыва (2006-2010 гг.), главой постоянной комиссии ВР автономии по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу. Он зять экс-мэра Симферополя Валерия ЕРМАКА.