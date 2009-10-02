В Европарламенте говорят: украинская политика вызывает ужасные ощущения

Председатель постоянной делегации Европейского парламента по взаимодействию с Украиной Павел КОВАЛЬ считает, что Европарламент должен принять декларацию о необходимости предоставления Украине перспективы членства в Евросоюзе.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина» (№ 167 от 2 октября).

Отвечая на вопрос о том, что Европарламенту, возможно, следует принять декларацию о необходимости предоставления Украине перспективы членства в Евросоюзе, П.КОВАЛЬ сказал: “Я бы очень хотел этого. Украинцы имеют право услышать: Вы приглашены”.

По его мнению, такая декларация должна быть частью большого пакета документов, регламентирующих политическое сотрудничество ЕС и Украины.

Он также считает, что такие документы необходимо наполнить практическим содержанием, при этом обе стороны – Европейский Союз и Украина – должны будут взять на себя определенные обязательства.

По словам П.КОВАЛЯ, Европарламент хочет работать с Украиной независимо от того, кто ее возглавит. «Я буду отстаивать в Европарламенте позицию, что Брюссель не должен закрывать Киеву дверь в ЕС несмотря ни на что», - добавил он.

При этом П.КОВАЛЬ отметил, что евроинтеграция – непростой путь, но для того, чтобы Украина продвигалась по этому пути, ей нужно предоставить европейскую перспективу.

Отвечая на вопрос о возможных сроках подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, П.КОВАЛЬ сказал, что есть надежда, что до конца года переговоры закончатся. «Я слышал об этом от министров иностранных дел некоторых стран ЕС, которые, очевидно, знакомы с ситуацией», - добавил он.

Говоря о реакции Брюсселя на возможную подачу Украиной в следующем году заявки на вступление в ЕС, за что высказывается ряд украинских депутатов, П.КОВАЛЬ отметил, что отношение Европы к Украине связано прежде всего с ситуацией в Украине. «Позвольте нам быть честными: прошлые годы украинской политики вызывают у европейцев ужасные ощущения. И этот факт в значительной мере стер воспоминания даже об "оранжевой революции". Поэтому реакция ЕС на такие ожидания вашей страны в наибольшей степени будет зависеть от политической ситуации в Украине, в том числе в контексте предстоящих выборов», - сказал он.

По мнению П.КОВАЛЯ, главной поддержкой изменений в Украине должна быть европейская перспектива. По его словам, без нее очень трудно работать, изменять законодательство. «Поэтому я вхожу в число тех политиков, которые настаивают на предоставлении Украине четко очерченной европейской перспективы, и чем быстрее это произойдет – тем лучше», - сказал глава делегации.

По его мнению, главная проблема в предоставлении такой перспективы – "усталость" от расширения ЕС. Кроме того, он отметил, что сейчас в Евросоюзе действует так называемая концепция малых шагов. «Считается, что решать проблемы с Украиной нужно постепенно, продвигаясь в сфере евроинтеграции малыми шагами, вместо того чтобы сразу дать вам мощный сигнал о далекой перспективе членства в ЕС. Я уверен, что сторонники этой концепции серьезно ошибаются. Именно отсутствие политической декларации (о готовности ЕС к интеграции с Украиной) мешает украинским политикам проводить сложные непопулярные реформы, на реализации которых настаивает Брюссель. Таким образом, концепция малых шагов сама мешает проведению этих малых шагов. Как говорится, круг замкнулся», - добавил П.КОВАЛЬ.