Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств выразил позицию об образовательном законе в Украине

Дзаньер отметил, что право изучение языков нацменьшинств надо сохранить наравне с необходимостью изучения украинского языка.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Дзаньер отметил необходимость изучения украинского языка всеми гражданами с сохранением права на изучение языков национальных меньшинств.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который встретился с представителем ОБСЕ во время визита в Закарпатской области.

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"Визит в Ужгород начался со встречи с верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Дзаньером", - отметил дипломат.

"Верховный комиссар четко подтвердил понимание необходимости изучения государственного языка всеми гражданами Украины с сохранением права на изучение языков национальных меньшинств", - отметил Боднар.

Справка УНИАН. Новым законом «Об образовании», вступившим в силу 28 сентября 2017, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучения на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком. В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали беспокойство Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованном 8 декабря, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

Министерство образования и науки предложило три варианта имплементации ст. 7 закона «Об образовании» относительно языка обучения в Украине, которые будут прописаны в законе «Об общем среднем образовании». Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады весной.