"Нам мало обещаний": Венгрия требует от Украины юридических гарантий по закону об образовании

Венгрии нужны юридические гарантии применения Украиной нового закона «Об образовании» только при условии достижения договоренности с венгерским нацменьшинством на Закарпатье, говорится в сообщении на сайте венгерского правительства со ссылкой на главу МИД Петера Сийярто.

Читайте такжеБудапешт не будет способствовать проведению заседания Украина-НАТО - глава МИД Венгрии«Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии», – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он также отметил, что этот вопрос не является исключительно делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев, по его мнению, нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при условии содействия интересам украинских венгров, сказал политик.

«При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО», – добавил Сийярто и указал, что США также заинтересованы в решении этого «геополитического» вопроса.

«Это для нас хорошая новость, но решение проблемы может быть только таким, которое отвечает интересам местной венгерской общины», – сказал Сийярто.

По данным венгерского МИДа, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинско-американская встреча в Париже, где и обсуждали вопросы применения закона «Об образовании» в Украине.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. Норма закона относительно языка образования, государственного, вызвала критику в некоторых кругах за рубежом.