Пожилая мать экс-советника главы Николаевской области покупает квартиры на Печерске - СМИ

На 74-летнюю мать Ярослава Филатова Наталья оформлена 216-метровая квартира и еще одна неизвестной площади в элитном жилом комплексе “Панорама на Печерске”.

Советник бывшего председателя Николаевской ОГА Вадима Мерикова Ярослав Филатов в своей декларации за 2016 год не указал 6 фирм, которые принадлежат его жене и сыну.

Кроме этого, на 74-летнюю мать Филатова оформлены три квартиры и несколько нежилых помещений в новостройках бизнес-класса на столичном Печерске - сообщает проект "Декларации".

Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, жена Ярослава Филатова Ирина является соучредителем двух компаний - ООО "Вира-Конти Премьер" и ООО "Преображенская Клиника". Однако сведения о них отсутствуют в его декларации. По состоянию на конец 2016 года сын бывшего советника Антон Филатов также числился среди учредителей четырех ТОВок - “Смарт Диагностика”, “Союз Фастфудов”, “Гриль Фест” и “Академия Общественного Питания”, но упоминаний о них в разделе о корпоративные права тоже нет.

Как удалось узнать из выписки из Реестра вещных прав на недвижимое имущество, на 74-летнюю мать Ярослава Филатова Наталья оформлена 216-метровая квартира и еще одна неизвестной площади в элитном жилом комплексе “Панорама на Печерске”, по улице Евгения Коновальца, 44-А. Кроме квартир, здесь она владеет четырьмя нежилыми помещениями общей площадью 740 кв. м. Также в 2012 году Наталья Филатова оформила свидетельство о праве собственности на 83-метровую квартиру в новостройке бизнес-класса по улице Евгения Коновальца, 36 В.

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28 декабря 2016 года Наталья Филатова вошла в состав учредителей пятерых компаний, которые занимаются предоставлением в аренду недвижимого имущества. Однако, учитывая ее почтенный возраст, закрадывается подозрение, что на самом деле этим бизнесом может заниматься сам Ярослав Филатов или его жена, или сын.

В своей декларации за 2016 год Ярослав Филатов указал 850-метровый дом в Козине, четыре квартиры в Киеве общей площадью 650 кв. м, а также нежилые помещения и апартаменты в Крыму. Его сын Антон передвигается на Toyota Highlander 2014 г. в., а жена Ирина - на Lexus RX 450H 2010 г. в. В 2017-м она приобрела еще и Range Rover 2013 г. в. Наталья Филатова в прошлом году также стала обладательницей новенького KIA Sorento и Toyota Camry 2014 г. в.

Советником председателя Николаевской ОГА Ярослав Филатов работал с 2014 по 2016 год. До этого он также избирался депутатом Киевского городского совета VI созыва (2008-2014 годы) и с 2007 по 2010 год возглавлял “Киевводоканал”.