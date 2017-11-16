Порошенко вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты ВМС (фото)

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Мариуполь вручил боевое знамя 503-му отдельному батальону морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

«История любой воинской части отмечается судьбоносными вехами, которые остаются в памяти каждого военнослужащего на всю жизнь», - цитирует главу государства его пресс-служба.

«Сегодня именно такой день в летописи 503-го отдельного батальона морской пехоты. Батальон создан во время войны с российским агрессором. Его основу составили мобилизованные патриоты и военнослужащие с боевым опытом. В сжатые сроки вы провели слаживание и приступили к выполнению боевых задач, прежде всего - защите, обороне Мариуполя», - отметил Порошенко.

«По случаю торжественного празднования Дня морской пехоты имею честь вручить личному составу батальона боевое знамя - как свидетельство высокого доверия со стороны руководства государства, его высшего военного командования и всего украинского народа. Верю, что личный состав батальона с честью будет нести свое боевое знамя как символ военной доблести и славы. А именно знамя станет оберегом для каждого из вас», - сказал президент.

Знамя из рук главы государства получил командир воинской части майор Вадим Сухаревский.

***503-й отдельный батальон морской пехоты - воинская часть морской пехоты Украины, предназначенная для действий в составе тактических десантов, а также обороны участков побережья, портов и других важных объектов в Азовской операционной зоне. Сформирован в 2017 году на базе линейного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты.