Сурков угодил в скандал из-за цитирования в пропагандистской статье текстов американской метал-группы FFDP

Помощник российского президента Владислав Сурков написал статью под названием «Кризис лицемерия. I hear America singing», чем спровоцировал скандал.

В обнародованном на сайте RT материале с пропагандистской целью используются слова с текстов песен американской грув-метал-группы Five Finger Death Punch. После ее появления гитарист группы Золтан Батори обратился к фанатам с призывом не верить манипуляциям.

В своем материале от 7 ноября Сурков обвиняет США и Запад в повсеместном лицемерии, двойных стандартах, интригах и пропаганде. При этом якобы в подтверждение своих слов он ссылается на текст одной из песен Five Finger Death Punch, которая через несколько дней после публикации выступала в Москве.

В статье путинский советник рассуждает: «Например, в одном из хитов под названием Wash it all away поется примерно следующее: «Весь этот хаос и вся эта ложь - я ненавижу их», «Я загибаюсь здесь, я здесь насорил - может ли кто-нибудь смыть это все?», «Я отказался от общества, от семьи ... от демократии ... от медиа ... от морали ... плевать, что вы думаете обо мне». И еще: Done with all your hypocrisy («Со всем вашим лицемерием покончено»). Песня, лирический герой которой отвергает всеобщее лицемерие, вышла на рынок в 2015 году. Как раз накануне необычных выборов 2016-го, ход, итоги и последствия которых стали драматичной и не вполне пока успешной попыткой «большого общества», очиститься от лицемерия, «смыть это все». Простодушие вступило в борьбу с приличием на национальном уровне. А что в Штатах приобретает национального масштаба, то за их пределами становится глобальным трендом».

"Возможно, и завтра всего этого хаоса и всей этой лжи" растерянные толпы будут выведены сильной рукой. Царь Запада, основатель цифровой диктатуры, вождь с полуискусственным интеллектом уже предусмотрен вещими комиксами. Почему бы этим комиксам не сбыться? Тоже вариант. "Я жду здесь кого-нибудь, кто очистит это все", — поет 5FDP. Поет Америка", – резюмирует Сурков.

Золтан Батори отреагировал на эту статью после того, как о ней написало агентство Bloomberg.

Он отметил, что использование слов из текста песни в контексте статьи вводит читателя в заблуждение и «просто добавляет лишнего напряжения между нашими странами». Гитарист предпочел бы назвать статью "Сурков сформулировал свои наблюдения ... и указал на лицемерие" вместо того, чтобы обвинять в ней США. «Это искусственно созданная истерия, подпитываемая некоторыми безответственными СМИ», – подчеркнул музыкант.

«Я могу сказать вам... между людьми... НЕТ ненависти... НЕТ холодной войны... так что давайте НЕ делать ее. Я вырос на этой стороне железного занавеса в коммунизме (гитарист родился и вырос в коммунистической Венгрии – ред.)... следовательно, у меня есть НАСТОЯЩИЕ воспоминания о холодной войне... Даже тогда... хотя коммунистические медиа говорили нам, что Америка – это "враг"... Никто... я имею в виду никто здравомыслящий на самом деле в это не верил. Мы любили американскую музыку, американскую культуру... и американский народ... Мы понимали разницу между пропагандой и реальностью", – прокомментировал статью Суркова гитарист в своем обращении к фанам.

Батори призвал смягчить истерию и попытаться чаще разговаривать.

«Средства массовой информации должны отвечать за свои слова – выбор рейтинга вместо мира является безответственным», – отметил он.