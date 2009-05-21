КПУ считает, что игорные зоны будут продавать на подпольном аукционе

Народные депутаты от фракции Коммунистической партии Украины считают, что Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине» принимался поспешно и без учета поправок, потому что «был выгоден определенным политическим силам именно в таком несовершенном виде», пишет сайт 24.ua

«15 мая в 10 часов раздали законопроект, а в 12 часов уже приняли. Депутаты не успели ни прочитать, ни внести свои изменения. Судя по тому, с какой скоростью это произошло, это выгодно одной из политических сил, это еще одно популистское решение накануне выборов", - считает народный депутат Украины от КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

По его словам, коммунисты не возражают против строгого регулирования этого бизнеса, "но если закон принят в таком виде, то не стоит говорить об игорных зонах, иначе начнется аукцион по продаже территорий, на которых Кабинет министров разрешит вести этот вид деятельности: кто больше принесет - тот будет иметь лучшую зону».

При этом Н.КРАВЧЕНКО считает, что «принимать в середине бюджетного года законы, которые разрушают само тело бюджета, опасно».

«В законе не прописан механизм, которым будут возвращать деньги за лицензии. Пока механизма покрытия нет, и Кабмин не может сегодня ответить, каким образом он будет рассчитываться с теми, кто их приобрел. В итоге эти люди начнут требовать деньги через суд, и, возможно, с положительным результатом», - отметил Н.КРАВЧЕНКО.

В свою очередь, народный депутат Украины от КПУ Леонид ГРАЧ уверен, что из-за небрежно принятого закона правительство не сможет решить проблему наполнения доходной части бюджета. С другой стороны, по его мнению, тенезация игорного бизнеса неизбежна.

«Любой запрет – это противоборство, которое уходит в тень, и один из таких запретов пережили мы все - это сухой закон с подачи Михаила ГОРБАЧЕВА. В середине 80-х это привело к тому, что мы в полной мере познали, что такое наркотики, теневое производство спиртного. То же самое будет сегодня и с игорным бизнесом», - считает Л.ГРАЧ.

Как передавал УНИАН, 15 мая Верховная Рада Украины 340 голосами приняла закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Главное научно-экспертное Управление Верховной Рады дало негативное заключение принятому закону. По мнению его экспертов, «общий запрет (даже временный) хозяйственной деятельности по организации азартных игр приведет к ее криминализации, в том числе, путем резкого увеличения числа нелегальных игорных заведений и роста коррупции».

19 мая в Киеве состоялся 30-ти тысячный митинг протеста работников игорной индустрии, которые обратились к Президенту с просьбой ветировать Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».