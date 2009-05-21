Россия занимает "почетное место" в стратегии безопасности Грузии

В новой Концепции национальной безопасности Грузии "почетное место" занимает Российская Федерация. Об этом заявил вице-премьер, госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобашвили в среду в Батуми, где принял участие в работе конференции по вопросам военной стратегии и приоритетам безопасности страны.

"С точки зрения потенциальных угроз Россия, которая уже перешла на открытую агрессию и оккупацию Грузии, занимает "почетное место" в Концепции национальной безопасности", - цитирует Новости-Грузия.

По его словам, в ходе разработки новой Концепции безопасности и Военной стратегии был использован опыт и мнение иностранных экспертов, представителей как НАТО, так и Пентагона.

«Сопоставляя различные документы, наши ведомства смогли разработать новую Концепцию и отразить в ней всю ту проблематику, которая сегодня стоит перед Грузией», – заявил вице-премьер.

Двухдневная конференция по вопросам военной стратегии и новых приоритетов безопасности Грузии, проходящая в Батуми, в среду завершает работу.

В конференции принимали участие представители Минобороны Грузии, представители НАТО, аккредитованные в Грузии военные атташе и эксперты.