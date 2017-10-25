Штурм Святошинского суда: в ОБСЕ осудили избиение полицией трех журналистов, в числе которых был корреспондент УНИАН

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила избиение полицией трех журналистов в Киеве во время освещения событий в суде по делу над лидером добровольческого движения ОУН. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир, передает Нromadske.

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«Журналисты должны быть защищены во время своей работы, а не быть избитыми и задержанными. Я отмечаю, что Министерство внутренних дел публично заявило о своем намерении полноценно исследовать инцидент, который я продолжаю контролировать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения лидеру добровольческого движения ОУН Николаю Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и возвели баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек.

Среди задержанных 24 октября были и журналисты, которых спецназовцы к тому же еще и избили. Это - корреспондент УНИАН Сергей Лефтер, журналист «Общественного ТВ» Дмитрий Реплянчук и корреспондент «Страна.ua» Кирилл Малышев. В дальнейшем их правоохранители отпустили.

Национальный союз журналистов Украины выступил с требованием к властям оперативно отреагировать на грубое избиение журналистов.