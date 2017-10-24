Заявление по поводу нападения на корреспондента УНИАН

Сегодня, 24 октября 2017 года, в Киеве сотрудниками новой реформированной полиции при исполнении профессиональных журналистских обязанностей был задержан и избит журналист УНИАН Сергей Лефтер.

Отметим, что корреспондент УНИАН выполнял в Святошинском районном суде свои профессиональные обязанности. В начале штурма полицией зала суда корреспондент УНИАН четко обозначил себя как представителя СМИ, подняв перед собой свое журналистское удостоверение и громко сообщая, что он – представитель прессы. Реагируя на это, двое спецназовцев не стали трогать журналиста, зато, третий вырвал из рук корреспондента УНИАН служебное журналистское удостоверение, и наносивши удары по туловищу корреспонденту, вытащил его через разбитое окно зала на внутренний двор суда, положил корреспондента УНИАН лицом в землю, заломил ему руки, а через некоторое время втолкнул в автозак. Пресс-карту журналисту возвращено не было.

Не объясняя причины задержания, корреспондента УНИАН на автозаке доставили в Шевченковский отдел полиции, откуда он был освобожден лишь после двух часов незаконного задержания без предъявления каких-либо обвинений.

Редакция УНИАН требует от руководства МВД дать оценку этим событиям и провести расследование данного инцидента. По результатам такого расследования мы хотели бы услышать фамилии тех полицейских, которые совершили нарушения действующего законодательства Украины и официальную позицию МВД по этому случаю.