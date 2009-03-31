В ЕЦ увидели за антикризисным пакетом «уши» партийного бизнеса БЮТ

Лидер партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ обвиняет БЮТ в попытке защитить интересы своей бизнес-среды принятием части антикризисных законов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии, переданном УНИАН.

«Так называемый правительственный антикризисный пакет – это пример любимой схемы ТИМОШЕНКО, когда интересы страны щедро разбавляют интересами бизнес-среды БЮТ. Кроме того, отдельные законопроекты являются попыткой банально переложить собственные ошибки на плечи более 2 миллионов мелких предпринимателей», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя рассмотрение на заседании Верховной Рады правительственных антикризисных законопроектов.

Политик отмечает, что депутаты от “Единого центра” поддержали 2 законопроекта, которые хотя бы частично можно считать антикризисными. «Остальные законопроекты – или не имеют отношения к кризису, или являются откровенно лоббистскими. Мы никогда не поддерживали такие сомнительные законодательные инициативы и не собираемся этого делать», - отметил И.КРИЛЬ.

Народный депутат заявил, что больше всего вопросов возникает к правительственному законопроекту относительно изменений в бюджет. «Для чего нагружать Аграрный фонд дополнительными правами - разрешать фонду в исключительных случаях закупать и продавать дизтопливо и минеральные удобрения? Это продолжение прошлогодней печальной практики «ручного управления» в сельском хозяйстве, когда при высоком урожае крестьяне получили не прибыли, а только убытки», - считает И.КРИЛЬ.

«Другой вопрос - какие фамилии стоят за формулировкой «исключительные случаи»? Появление таких терминов в законопроекте – 100% признак лоббирования правительством своего партийного бизнеса», - убежден лидер “Единого центра”.

И.КРИЛЬ считает, то что такие законопроекты попали в пакет, еще раз подтверждает, что парламент стал заложником непрофессионализма правительства. “Коалиция существует только на бумаге. Если не голосуют «красные друзья» ТИМОШЕНКО – коммунисты, то большинства нет. Поэтому ТИМОШЕНКО нужно сосредоточиваться больше не на PR своих инициатив, а на их качестве”, - считает И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня отказалась включить в повестку дня три антикризисных законопроекта, предложенных правительством.

В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию "Нафтогазу" убытков при реализации импортного газа в 2009 году (№ 4266), а также изменения законов о пенсионном обеспечении (№ 3521 № 4217).

За включение этих документов в повестку дня голосовали максимум 207 народных депутатов из необходимых 226.

Принятие данных законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО возложила на Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ответственность за срыв голосования в Верховной Раде за антикризисные законопроекты.

«Очень жаль, что команда народных депутатов Президента Украины и главы Секретариата Виктора БАЛОГИ не проголосовали, хотя предварительно по всем позициям (спорным) была достигнута договоренность. Я считаю, что именно той частью народных депутатов, которые подчинены и управляются сегодня Президентом Украины, голосование было довольно цинично сорвано по принципу: "чем хуже для страны, тем лучше". Я считаю, что в такое трудное кризисное время это недопустимо", - заявила премьер.