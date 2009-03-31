Яценюк намекает, что две палаты ВР не нужны, пока есть Президент

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что создание двухпалатного парламента в Украине несвоевременно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта перемен”, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«На данном этапе я не разделяю позицию Президента относительно двухпалатности украинского парламента. У нас проблемы с основной палатой – так называемой – нижней, так, представьте себе, что будет, когда в Украине будет две палаты», - в частности отметил он.

К тому же А.ЯЦЕНЮК отметил, что «Президент фактически исполняет функцию второй палаты и является гарантом Конституции». «Законы, которые не проходят общественный запрос и общественный контроль, ветируются Президентом. Так что эти функции у Президента есть, поэтому разговоры о двухпалатном парламенте вряд ли нужно вести», - сказал он.

Также А.ЯЦЕНЮК выразил сомнение, что в сегодняшних условиях парламент способен вообще принять такие изменения в Конституцию. «Политики в ожидании президентской кампании. Рассматривать Конституцию как элемент этой кампании ни в коем случае не целесообразно. Необходимо успокоиться, пройти кампанию, сформировать новый парламент, и с новым парламентом соответствующим образом принимать изменения в Конституцию», – сказал он.