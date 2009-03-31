Газпром снизил прогноз среднегодовой цены газа и его экспорта

Москва. 31 марта. УНИАН. "Газпром" снизил прогноз по экспорту газа на 2009 год до 140 млрд. кубометров, а по среднегодовой цене голубого топлива - до 260 долл. за тыс. кубов.

Об этом заявил сегодня журналистам заместитель председателя правления холдинга Александр МЕДВЕДЕВ в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

"По объемам у нас прогноз, что мы поставим 140 млрд. кубометров газа. Прогноз ценовой в районе 260 долл. за тыс. кубометров", - заявил А.МЕДВЕДЕВ.

Еще в феврале "Газпром" прогнозировал снижение экспорта в 2009 году лишь до 170 млрд. кубов со 179 млрд. кубов, а среднегодовую цену на 2009 год - в 280 долл. против порядка 400 долл. в 2008-м.

В начале февраля на встрече с инвесторами "Газпром" заявил, что ожидает в 2009 году снижение экспортной выручки на 18,8-25,6 млрд. долл. по сравнению с прошлым годом - до 47-42 млрд. долл. В 2008 году "Газпром" продал на экспорт 179 млрд. кубометров газа по средней цене 409 долл. за тысячу кубометров. Таким образом, выручка от продаж в Европе должна была составить 73,2 млрд. долл. Однако, по данным Федеральной таможенной службы, экспортная выручка "Газпрома" составила 66,4 млрд. долл. Расхождение с таможенной статистикой может объясняться тем, что часть газа была куплена в Европе и там же перепродана.

"Газпром" также допускал снижения добычи в этом году с 550 млрд. до 510 млрд. кубометров в связи с сокращением потребления газа Украиной и странами ЕС в январе.