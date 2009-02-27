Тимошенко хочет продлить срок мэрам, избранным в 2006 году

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает пролонгировать срок деятельности областных и местных советов и мэров городов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Верховной Раде на совещании по вопросам развития местного самоуправления с участием председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА.

«Сейчас кризис такого масштаба, что если мы его усилим масштабными всеобъемлющими всенародными выборами по всем ветвям власти, то, я боюсь, что страну может разнести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что представители БЮТ подготовили изменения в Конституцию Украины в части пролонгации срока деятельности советов и мэров с 4 до 5 лет.

При этом она отметила, что в переходных положениях изменений в Конституцию должно быть записано, что это касается только советов и председателей, избранных в марте 2006 года.

«Сейчас, когда весь мир живет в кризисе, нам нужно находить такие решения, которые бы стабилизировали ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.