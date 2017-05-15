Оккупанты в Крыму снова запретили татарам собираться на мемориальные мероприятия

Оккупационная власть в Крыму в этом году опять запретила проведение массовых мероприятий, посвященные памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Об этом сообщает ТСН.

День памяти отмечается ежегодно 18 мая. В этот день в 1944 году началась депортация крымских татар с их исторической родины. В этом году Меджлис предложил крымским татарам почтить память жертв советской власти в Крыму, проведя молитву.

В полдень 18 мая их призывали выйти на улицы возле своих домов и вместе вслух прочитать молитву по умершим. А затем возложить цветы к мемориальным камням, установленных в каждом населенном пункте.

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Зато на материковой Украине годовщину депортации отметят целым рядом мемориальных мероприятий для того, чтобы напомнить всем о событиях 44-го и их последствиях для крымских татар.

Мининформполитики создало серию специальных роликов. Снимали их в Крыму фактически подпольно, только в безлюдных местах, куда не достает глаз ФСБ.