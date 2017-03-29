Активисты: участники перекрытия трассы планировали блокировать украинско-польскую границу

Активисты львовской общественной организации «Варта 1», которая совместно с правоохранителями приобщается к патрулированию в регионе, заявляют, что участники перекрытия трассы во Львовской области планировали заблокировать украинско-польскую границу в пункте пропуска «Рава-Русская».

Об этом сообщается на портале оперативных новостей организации «Варта 1».

«Лица, которые находились в трех автобусах (около 100 человек) намеревались перекрыть международный пункт пропуска «Рава-Русская», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПольша начала собственное расследование обстрела консульства в Луцке - СМИ

Полиция заблокировала неизвестных неподалёку от села Гряда. В результате частью указанных лиц была перекрыта дорога на пешеходном переходе вблизи с.Гряда.

Как удалось узнать УНИАН из собственных источников в правоохранительных органах, участники акции были из Ивано-Франковской, Хмельницкой и Львовской областей, большинство из которых находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. У участников мероприятия, которые на обочине жгли автомобильные шины, обнаружены файеры, дымовые шашки, квадрокоптер, польские и украинские национальные флаги, плакаты на украинском и польском языках, некоторые - провокационного содержания, в частности: «Ні! Геноциду поляків». По данным источников в правоохранительных органах, за участие в акции ее организаторы пообещали заплатить по 200 грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала и доставила в Жовкивское отделение полиции для установления личности 80 человек, которые сегодня утром принимали участие в акции перекрытия движения транспорта вблизи украинско-польской границы. На трассе около 200 человек с плакатами на украинском и польском языке «Поляки – наши братья» перекрывали движение транспорта и жгли шины на автодороге.