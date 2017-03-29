Спецслужбы вышли на след злоумышленников, обстрелявших польское консульство в Луцке (видео)

Спецслужбы вышли на след злоумышленников, обстрелявших польское консульство в Луцке. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "террористический акт".

"Только что стало известно, что спецслужбы уже вышли на след злоумышленников. Есть зацепки. Однако в интересах следствия подробности пока не разглашаются", - отмечается в сюжете.

Читайте такжеВсе консульства Польши в Украине прекратили работу после обстрела в Луцке

Как сообщал УНИАН ранее, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В СБУ заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет. В СБУ рассматривают несколько версий инцидента, в том числе теракт.