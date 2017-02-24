СМИ: в Австрии по делу Фирташа задержали экс-советника Ющенко

Как сообщает Deutsche Welle, задержание на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией, состоялось 23 февраля, а 24 февраля прокуратура Вены подтвердила этот факт.

Пресс-секретарь прокуратуры отметила, что речь идет именно об открытом Испанией деле, которое касается подозрений Фирташа в отмывании денег. Правоохранители пока не могут назвать фамилию задержанного, однако не опровергают сообщения местного издания News, которое написало об "украинско-сирийском бизнесмене, который живет в Вене".

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По данным DW, речь идет о бывшем советнике президента Виктора Ющенко, Аресе Юсефе, центральный офис которого находится в австрийской столице.

Юсеф, как сообщали ранее со ссылкой на следствие испанские СМИ, якобы распоряжался потоками денег, которые поступали ему от Фирташа. Бизнесмен сирийского происхождения много лет вел дела в Украине, в том числе в нефтегазовой сфере. Экс-глава Администрации президента Олег Рыбачук заявлял, что именно Юсеф порекомендовал Дмитрия Фирташа Ющенко на роль посредника в поставках газа из России.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять других предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".