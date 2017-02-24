Фирташа выпустили из-под стражи

Как сообщает Deutsche Welle, прокуратура просила продлить содержание под стражей Фирташа, задержанного 21 февраля, из-за запроса Соединенных Штатов Америки на экстрадицию бизнесмена.

Суд в Вене решил, что залог в размере 125 млн евро, внесенный защитой Фирташа в 2014 году, является достаточной мерой пресечения. Также в суде отметили, что Фирташу запрещено покидать территорию Австрии, изъят заграничный паспорт, ему необходимо регулярно отмечаться в суде.

Это решение Земельного суда Вены по уголовным делам может быть обжаловано сторонами в течение 14 дней.

Как известно, 21 февраля Высший земельный суд Вены как апелляционная инстанция разрешил экстрадицию Фирташа в США, признав решение первой инстанции неправомерным. Предыдущее решение от 30 апреля 2015 года признавало, что запрос США на экстрадицию Фирташа имел "в том числе и политическую составляющую". Сразу после заседания апелляционного суда Фирташа задержали на 48 часов из-за запроса Испании о его экстрадиции.

23 февраля Земельный суд Вены по уголовным делам не усмотрел оснований брать Фирташа под стражу для его экстрадиции в Испанию.

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Как сообщал УНИАН, Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований, помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в размере 125 млн евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года.

В США Фирташу предъявили обвинение в передаче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

30 апреля 2015 года Фирташ на заседании суда в Вене отказался от добровольной экстрадиции в США.

В ноябре 2016 года Австрия получила запрос на экстрадицию Фирташа в Испанию, которая объявила его в розыск. Ранее Фирташ был объявлен в розыск Антикоррупционной прокуратурой Испании вместе с двумя своими предполагаемыми сообщниками - гражданами Украины. Фирташа обвиняют в отмывании денег в Испании. Так, одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелье 24 ноября были задержаны пять остальных предполагаемых сообщников Фирташа. По данным испанской прокуратуры, эти люди создали для Фирташа ряд оффшорных компаний, хотя определенная доля капиталов оседала в Испании и вкладывалась в недвижимость. Речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения".

В Украине Фирташу также грозит арест, о чем неоднократно заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.