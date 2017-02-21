ВР рекомендует Минобразования установить в школах и вузах мемориальные стенды о героях АТО
Верховная Рада Украины приняла постановление «О чествовании героев Украины и информировании граждан Украины о подвигах украинских военных» (регистрационный номер 6045).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 256 из 341 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
Данным постановлением предусмотрено рекомендовать Министерству образования и науки Украины в общеобразовательных и высших учебных заведениях всех форм собственности обустроить информационно-мемориальные стенды о героях Украины - участниках АТО и их подвигах в ходе защиты Украины от вооруженной агрессии Российской Федерации.
Постановлением также рекомендовано органам местного самоуправления обеспечить информирование жителей соответствующих территорий о героях Украины, которые являются уроженцами этих территорий путем публикации информации о них в официальных печатных изданиях органов местного самоуправления, а также путем переименования улиц и наименования в их честь учебных заведений в населенных пунктах, в которых они проживали или проживают, установления мемориальных досок и памятных знаков в местах их проживания.
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В постановлении сказано, что в третью годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Украины необходимо информировать граждан Украины о героях Украины - участниках антитеррористической операции.
«Это необходимо для утверждения патриотизма в украинском обществе, популяризации героизма украинских военных, донесения информации о событиях в зоне проведения антитеррористической операции», - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 февраля, Верховная рада разрешила выделить землю на улице Институтской в Киеве Музею Революции достоинства.