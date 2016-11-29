В Брюсселе назвали дату рассмотрения в ЕС механизма приостановления "безвиза"

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил европейский дипломат.

"Предварительно рассмотрение намечено на 7 декабря, что вполне логично", - сказал он.

По словам дипломата, сейчас у некоторых стран еще существуют замечания по этому вопросу.

Заседание трехсторонней группы (Европейский парламент, Европейский Совет и председательствующая в ЕС страна), состоявшееся во вторник в Брюсселе, завершилось без конкретных результатов.

"Обсуждение вопроса продолжается", - сообщили в Европейском Совете.

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Как известно, именно от принятия Европейским парламентом и Советом ЕС механизма временной приостановки зависит дальнейшее принятие решений о предоставлении Украине безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, в Европарламенте рассмотрение механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами запланировано на январь 2017 года.

Ориентировочной датой рассмотрения принятия в первом чтении механизма реагирования на миграционные вызовы в ЕС определено 18 января 2017 года.

Речь идет о введении механизма приостановки визовых режимов с третьими странами, граждане которых освобождены от визовых требований.