Отсрочка "безвиза" для Украины: СМИ объяснили, почему в ЕС сегодня не приняли механизм приостановления

Об этом сообщили источники, осведомленные о ходе консультаций, передает "Европейская правда".

"Переговоры, прошедшие в Брюсселе утром, не позволяют говорить об успешном завершении триалога", - отметил один из собеседников.

Источники свидетельствуют, что страны-члены ЕС ждут уступок со стороны Европейского парламента.

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В частности, речь идет о споре относительно определения категорий лиц, на которые распространяется приостановление на первом этапе. ЕП настаивает, что должна быть возможность останавливать безвиз для отдельных категорий граждан. Франция и Германия считают, что приостановление должно касаться сразу всех граждан страны, которую Еврокомиссия признает проблемной.

Еще одним проблемным вопросом, по некоторым данным, является юридический статус возможного решения о приостановлении безвиза. Речь идет прежде всего о том, нуждается ли это решение в согласовании с Европарламентом.

По некоторым данным, накануне заседания представители ЕП были готовы на уступки в этом вопросе, но во вторник настаивали на предыдущей позиции. Представители отдельных стран-членов ЕС (прежде всего Германии и Франции) также не были готовы уступать позиции.

Как известно, отсутствие прогресса в этой сфере означает, что решение вопроса о безвизовом режиме для Украины и Грузии также откладывается.

Кроме того, в четверг, 1-го декабря, Европарламент будет голосовать относительно утверждения соглашения по безвизовому режиму с рядом стран, среди которых Республика Кирибати, Соломоновы Острова, Микронезия, Тувалу, Маршалловы острова.

Как известно, ранее в Евросоюзе заявляли о политическом решении заморозить принятие новых решений об отмене виз до тех пор, пока не будет одобрен новый механизм приостановки безвизового режима.