Мы все еще имеем надежду: Порошенко ожидает прогресс в вопросе "безвиза" для Украины до 24 ноября

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Льовеном сегодня в Стокгольме, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Порошенко отметил, что переговоры с руководителями стран-членов ЕС, главами Еврокомиссии и Европейского совета давали все основания для оптимизма относительно введения безвизового режима.

«На сегодняшний день действительно есть вопросы, которые абсолютно никак не связаны с Украиной, например, механизм приостановки безвизового режима, когда институциональные дискуссии ведутся между Европейской комиссией и Советом. Мы неоднократно получали и, думаю, это будет подтверждено в ближайшее время – абсолютно твердую позицию всех европейских стран, что Украина выполнила все условия и сделала все, что должна была сделать», - подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина сейчас нуждается в решении Европейского парламента по этому вопросу. Президент добавил, что руководство крупнейших групп ЕП четко заявило о поддержке безвизового режима.

«На сегодняшний день надо просто найти ту формулу, которая позволит нам продемонстрировать прогресс. Очень надеюсь, что это случится до заседания саммита Украина-ЕС. Мы все еще имеем эту надежду и я буду делать все возможное для того, чтобы это обеспечить», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

При этом в Украине рассчитывают, что решение о безвизовом режиме будет принято независимо от того, когда в ЕС примут механизм возможного приостановления визовых режимов с третьими странами.