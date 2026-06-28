Движение 'Черная искра' заявило о похищении данных с производства 'Шахедов'

Подпольное движение сопротивления утверждает, что его агенты несколько месяцев работали под прикрытием на предприятии в российской "Алабуге", где собирают дроны типа "Герань".

Российское подпольное движение сопротивления "Черная искра" заявило об успешном проникновении на производство ударных беспилотников "Герань-2" и "Герань-3" в особой экономической зоне "Алабуга". Удалось получить доступ к внутренним серверам предприятия и похитить базы данных, сообщило движение на своей странице в соцсети X.

В движении утверждают, что их агенты в течение нескольких месяцев работали на предприятии под прикрытием.

За это время они якобы собирали информацию с серверов и незаметно скачивали базы данных о лицах, причастных к сборке беспилотников "Герань-2" и "Герань-3".

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Помимо сбора информации, участники движения заявили, что смогли саботировать процесс сборки дронов.

По их словам, в беспилотники были заложены "сюрпризы", которые должны проявиться уже во время их использования.

"Когда операторы попытаются запустить эти дроны, они столкнутся с "неприятными последствиями". Это уменьшит количество военных преступников, непосредственно причастных к запуску дронов "Герань" по украинским городам", – заявили представители "Черной искры".

В то же время независимого подтверждения этой информации пока нет.

Что известно о "Черной искре"

"Черная искра" позиционирует себя как подпольное движение сопротивления, действующее на территории России и сотрудничающее с украинскими Силами специальных операций. Информация о численности, структуре и руководстве организации не разглашается.

Командование Сил специальных операций Украины ещ в 2025 году официально подтвердило координацию с представителями движения. С тех пор сообщалось об их участии в ряде операций на территории РФ.

В частности, по данным украинской стороны, представители "Черной искры" принимали участие в подготовке ударов по Оренбургскому газоперерабатывающему и Оренбургскому гелиевому заводам в ночь на 24 июня.

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