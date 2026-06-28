Началась новая фаза: эксперт объяснил, почему Трамп 'полюбил' Украину

По мнению Климкина, это не означает только плюсы для Украины, поскольку Трамп "снова может прибегнуть к различным методам давления".

Для президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сейчас очень важно переключить внимание с Ирана, демонстрируя успех, и он, возможно, почувствовал, что изменение баланса сил на украинском фронте может предоставить ему такую возможность. Об этом в эфире Radio NV сказал Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014–2019 годах.

Отвечая на вопрос о том, что Трамп якобы восхищался способностью Украины наносить удары вглубь России и выражал своё восхищение президенту Украины Владимиру Зеленскому на полях саммита G7, Климкин отметил, что "многие западные лидеры, которые беседовали с Трампом, почувствовали, если не смену риторики, то смену настроения". В то же время, добавил он, настроение Трампа изменчиво.

"Но для Трампа сейчас очень важно переключить внимание с Ирана. Ведь Иран – это пока для него ничья, которая никуда его не ведет. На сегодняшний день договоренности, которые, как казалось, достигнуты, возможно, и не совсем договоренности", – сказал дипломат.

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Он отметил, что все ключевые вопросы – ядерная и баллистическая программы, контроль над иранскими прокси и контроль над Ормузским проливом – пока не нашли оптимального решения, и на фоне этого мир едва не скатился в рецессию.

"Вся эта история очень бьет по репутации, по уважению к Трампу. И по Соединенным Штатам. Трамп прекрасно понимает, что перевести фокус внимания – да. Но перевести фокус внимания нужно, демонстрируя успех. Я думаю, что он почувствовал, что и изменение баланса сил у нас на фронте, и не только на фронте, может принести ему эту историю. И думаю, что в ближайшие месяцы он этим будет очень и очень целенаправленно заниматься", – сказал Климкин.

Насколько это хорошо для Украины

В то же время, говорит эксперт, это не означает только плюсы для Украины, поскольку в определенный момент Трамп "снова может прибегнуть к различным методам давления".

"То, что нам на руку, – это действительно изменение настроений Трампа. Насколько оно устойчиво, повторюсь, мы не знаем. Другое дело, что сейчас российское руководство и Путин, в частности, не очень доверяют переговорщикам, которые с самого начала были назначены", – отметил бывший министр.

Он не исключает, что с американской стороны будут задействованы новые каналы и новые подходы. Также, скорее всего, будет изменен круг вопросов, которые находятся на повестке дня. "Но на сегодняшний день наблюдается более или менее неплохое взаимодействие между американцами, европейцами и нами", – сказал Климкин.

Новый шанс для Трампа

Да, считает он, для Трампа это может быть "новый шанс". "Новый шанс не только для личного успеха, а, скорее всего, новый шанс в том, чтобы он использовал эту историю также в отношении Москвы и добился лучших условий в том, чего ему не удается добиться в прямом диалоге с Путиным и с Россией", – отметил эксперт и добавил, что мы находимся в новой фазе переговоров и в новой фазе войны.

Может ли Трамп начать оказывать давление на Путина

Как сообщалось, издание Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на саммите "Большой семерки", отмечает, что Трамп разочаровался в президенте России Владимире Путине и может отказаться от "анкориджских договоренностей".

По словам собеседников Axios, во время саммита G7 президент США признал, что Украина "неплохо справляется" в войне. Один из чиновников сказал журналистам, что Трамп скептически относился ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет в этом направлении.

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