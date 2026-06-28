Эксперты по кошкам расшифровали очаровательную позу животных.

Каждый владелец кошки умиляется, когда питомец ложится на спину и демонстрирует пушистый живот. В этот момент почти невозможно удержаться от того, чтобы не потискать животное. Однако за такую наглость тут же следует наказание: укус и пинки задними лапами.

В такой ситуации хозяева не понимают: почему кот показывает живот, если на дает себя погладить? Такое недоумение вызвано незнанием кошачьего языка тела. Позы животных не всегда означают то, что мы думаем.

Почему кошка лежит на спине, раскинув лапы

Причину такого поведения пушистиков раскрыло британское издание The Mirror со ссылкой на эксперта по кошкам. Как объясняет специалист, люди обычно неправильно понимают, почему кот переворачивается на спину.

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Дело в том, что живот у кошек - очень нежная и уязвимая часть. В дикой природе они всегда его скрывают. Его демонстрация является признаком высшего доверия. Таким образом можно дать объяснение, почему кошка ложится на спину и показывает живот: она показывает, что верит вам и готова проявить уязвимость.

Но это не значит, что питомец стремится к игре или ласке. Иногда кот может принять такую позу для демонстрации доверия, но не хочет с вами контактировать. Это можно увидеть по языку тела: если любимец прижимает уши и дергает хвостом, то он сейчас не хочет прикасаний. В таком настроении его лучше не трогать. Он готов показать живот, но на настроен на близкий контакт.

Может быть и другая причина, почему кот лежит на спине - возможно он просто греется и отдыхает подобным образом. Такая поза не всегда обращена к человеку, но говорит о том, что в вашем доме животное чувствует себя безопасно.

Иногда кошка катается по полу и мяукает, чтобы проявить игривое настроение. Она подсказывает, что вам надо достать игрушку и поиграть с питомцем.

Эксперт подчеркивает: хозяину очень важно понимать, почему кошка показывает живот. Поскольку это не является приглашением к поглаживанию, стоит уважать желания животного. Кошки ценят личные границы и больше привязываются к людям, которые не навязывают общение.

Если все же хочется погладить любимца, эксперты рекомендуют сначала дать коту понюхать руку и прикоснуться к его голове. Если питомец реагирует позитивно и подставляет живот, то это хороший сигнал - он не против ласки. Но если кошка отворачивается или бьет руку лапой, лучше оставить ее в покое.

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