Радиолокационный след самолета настолько мал, что противники вынуждены приближаться почти вплотную, чтобы с уверенностью его обнаружить.

Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor обладает настолько низкой радиолокационной заметностью, что вражеские радары могут стабильно обнаружить его лишь на расстоянии примерно 20–30 километров, говорится в технических оценках характеристик самолета, пишет Wionews.

Эффективная площадь рассеяния (RCS) F-22 оценивается примерно в 0,0001 квадратного метра. Это настолько низкий показатель, что на экранах радаров самолет может выглядеть как небольшой объект или даже "шум" в воздухе, что затрудняет его идентификацию и сопровождение.

В то же время современные истребители четвертого поколения, такие как российский Су-35, согласно описанию характеристик, не могут надёжно захватить цель на дальних дистанциях из-за стелс-конструкции F-22 и обеспечивают стабильное сопровождение только после сближения до упомянутых 20–30 км.

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При этом сам F-22 благодаря радару AN/APG-77 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии свыше 200 км и применять ракеты AIM-120D AMRAAM на дистанциях около 100 км, что даёт ему преимущество в бою ещё до того, как противник зафиксирует его присутствие.

Отдельно отмечается, что тепловые инфракрасные системы могут обнаруживать самолёт по следам двигателя примерно на расстоянии 50 км, однако такие данные не всегда позволяют получить точные координаты для наведения ракет.

Стелс-возможности F-22 в значительной степени зависят от конфигурации: использование внешних подвесных баков или вооружения может существенно увеличить радиолокационную заметность самолета.

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