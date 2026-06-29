5 видов рыбы, которые лучше всего подходят для приготовления на гриле: секреты от шеф-поваров

Далеко не все виды рыбы подходят для приготовления на гриле.

Лето традиционно ассоциируется с приготовлением еды под открытым небом, когда на гриле чаще всего оказываются бургеры, хот-доги или стейки. Однако кулинария на открытом огне – это не только мясо. В теплое время года особый вкус приобретают морепродукты, в частности рыба. При этом важно учитывать, что не все виды рыбы одинаково хорошо подходят для приготовления на открытом огне, пишет eatthis.com.

Правильно подобранная рыба позволяет получить аппетитную поджаренную корочку снаружи, сохраняя при этом сочную, нежную и деликатную мякоть внутри. В то же время далеко не каждый вид способен выдержать испытание высокими температурами.

Главная проблема большинства белых сортов рыбы заключается в том, что на открытом огне они быстро теряют влагу и начинают распадаться. Именно поэтому шеф-повара рекомендуют выбирать более плотные, мясистые виды, которые по структуре напоминают стейки.

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Дополнительным преимуществом правильного выбора является универсальность: нежный вкус такой рыбы становится хорошей основой для экспериментов с маринадами. Она легко впитывает аромат трав, цитрусовых и специй, не теряя собственной текстуры.

Вот 5 видов рыбы, которые, по словам шеф-поваров, идеально подходят для гриля.

1. Тихоокеанский палтус

Тихоокеанский палтус – это рыба с нежным вкусом и плотной, мясистой текстурой, которая прекрасно подходит для различных способов приготовления, особенно для жарки на гриле, запекания и обжаривания на сковороде.

По словам кулинарного эксперта Моники Хаим-Каленберг, его можно подавать как самостоятельно с небольшим количеством соли и перца, так и сочетать с насыщенными соусами, травяными маринадами и сложными специями.

2. Лосось в готовом маринаде

Это – удобный вариант, который уже подготовлен к приготовлению и сочетает насыщенный вкус лосося с ароматным маринадом, простым в использовании дома.

Как отмечает шеф-повар Дженнифер Букер, такой лосось обладает яркими, насыщенными вкусами, которые хорошо выдерживают приготовление на гриле, что делает его отличным выбором для пикников и барбекю во дворе. При этом мякоть остается очень сочной и универсальна в использовании – её можно подавать в качестве основного блюда, добавлять в салаты или использовать в соусах и пастах.

3. Красный луциан

Красный люциан – это универсальная рыба, которая хорошо сочетается с насыщенными специями, цитрусовыми и соусами, не теряя своего естественного вкуса.

Как отмечает шеф-повар Хьюго Миранда, эта рыба имеет плотную текстуру и легко готовится. Её можно очистить от чешуи, разрезать "бабочкой" и готовить с простыми ингредиентами – свежими травами, лимоном, оливковым маслом и небольшим количеством приправ.

По его словам, во время приготовления рыба приобретает легкий дымный аромат, оставаясь при этом сочной и нежной, что делает её удобным вариантом для барбекю во дворе и летних встреч.

4. Махи-махи

Махи-махи хорошо подходит для гриля благодаря плотному, нежирному мясу и мягкому, слегка сладковатому вкусу.

Как отмечает шеф-повар и эксперт по пищевой безопасности Марк Макшейн, "эта рыба не распадается при приготовлении на высокой температуре, как это бывает с другими видами белой рыбы". Он советует нарезать рыбу крупными, толстыми кусками или готовить в виде стейков, чтобы сохранить сочность и получить характерные полоски от гриля.

По его словам, благодаря нейтральному вкусу махи-махи хорошо сочетается с различными тропическими ингредиентами – манговой сальсой, ананасом, лаймом, кинзой и острыми соусами.

5. Рыба-меч

Рыба-меч хорошо подходит тем, кто не является поклонником морепродуктов, поскольку имеет плотную текстуру и почти не имеет характерного "рыбного" привкуса.

Как отмечает кулинар Джоанн Галлахер, рыба-меч – отличный выбор для летнего гриля.

"Она имеет плотную, мясистую текстуру, которая прекрасно держит форму при приготовлении на сильном огне", – объясняет она.

По её словам, эту рыбу можно использовать для шашлычков и мариновать, получая выразительную корочку снаружи и сочную мякоть внутри.

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