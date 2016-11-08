Журналист прогнозирует следующий шаг ЕС к "безвизу" для Украины на следующей неделе

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его данным, послы стран Евросоюза могут предоставить "зеленый свет" для начала переговоров между Советом ЕС и Европейским парламентом о визовой либерализации для Украины в следующую среду, 16 ноября.

next Wed (16 Nov), EU ambassadors might give green light for council to start negotiations with EP on visa lib for #Ukraine. 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2016

Именно на следующей неделе, сообщил он, возможно достижение договоренности о механизме прекращения действия безвизового режима для граждан стран, имеющих его, в случае, если ЕС сочтет это необходимым.

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similar set-up as #Georgia, no start of neg until deal on susp mech. Deal on susp mech possible next week. #Ukraine#Kosovo 2/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 8, 2016

Но до достижения этой договоренности начало переговоров между Советом ЕС и Европарламентом о безвизовом режиме для Украины, как и для Грузии и Косово, невозможно.

Для введения визовой либерализации для граждан Украины, то есть безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны «шенгена», еще необходимое формальное положительное решение по этому поводу Европейского парламента и Совета ЕС, которые ожидают в ближайшее время. В Киеве надеются, что это произойдет до 24 ноября, когда должен состояться саммит Украина – ЕС. Следовательно, как считают, безвизовый режим сможет заработать с начала 2017 года или по крайней мере в первой четверти следующего года.