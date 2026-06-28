Путина свергнут не удары по НПЗ, а то, как он финансирует собственную армию, – Fortune

Финансовая система России, которая раньше была достаточно хорошо отлажена, всё больше расшатывается из-за нерациональных решений.

Российский режим пока выглядит стабильным, несмотря на экономические трудности последнего времени. В то же время именно способ финансирования войны может стать причиной упадка системы, которую Владимир Путин построил в России. Об этом пишет Fortune, ссылаясь на недавнюю колонку бывшей советницы Центрального банка России Александры Прокопенко для Financial Times.

Эксперт отмечала, что война, продолжающаяся уже пятый год, вынудила Кремль фактически отказаться от бюджетной дисциплины, которую российские власти годами представляли как одно из своих главных преимуществ. В частности, парламент РФ разрешил Министерству финансов увеличивать расходы и наращивать государственный долг сверх установленного предела без принятия полноценного бюджета или отдельного одобрения депутатов.

Из-за этого дефицит российского бюджета за первые пять месяцев года уже вдвое превысил показатель за весь 2025 год и достиг около 83 млрд долларов, или 2,6% ВВП. В то же время стремительно сокращаются резервы Фонда национального благосостояния, который Кремль использует для покрытия бюджетных расходов.

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По мнению Прокопенко, такая политика свидетельствует о системных проблемах российской власти.

"Автократия, загнанная в угол, переписывает бюджетные правила на ходу, устраняет парламент из процесса и не признает опасностей, которые не может контролировать", – описывает ситуацию эксперт.

В Fortune напоминают, что эти финансовые трудности России совпали с успехами Украины на поле боя. Благодаря современным беспилотникам и новой тактике украинские силы не только сдерживают российские атаки, но и отвоевывают территории. Кроме того, дальнобойные дроны всё чаще наносят удары по военной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в глубине России, в частности в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

По словам Прокопенко, Кремль больше не способен одновременно финансировать войну, сдерживать инфляцию и поддерживать экономический рост.

"Война всё больше оплачивается за счёт незаметного выставления счетов населению и приостановки действия собственных государственных правил", – подчеркнула она.

В результате россияне всё сильнее ощущают последствия экономического кризиса: высокая инфляция, дорогие кредиты и дефицит топлива приводят к длинным очередям на автозаправках и даже к столкновениям между людьми, пытающимися приобрести бензин.

Дополнительную напряженность создают большие потери российской армии. По данным российских военных блогеров, новобранцы часто гибнут уже в течение первых недель после отправки на фронт.

Профессор глобальной истории Оксфордского университета Питер Франкопан считает, что революция в России маловероятна, однако попытки Путина любой ценой удержаться у власти на фоне недовольства элит могут сделать его еще более опасным.

"Остерегайтесь тонущего человека: ближайшие месяцы, вероятно, будут опасными как за пределами России, так и внутри нее, поскольку Путин отчаянно будет пытаться удержаться на плаву", – убежден аналитик.

Ситуация в России

Как писал УНИАН, атаки украинских дронов сократили производство бензина в России на четверть, что привело к росту цен и проблемам для нефтяных компаний. Но на бюджет Кремля это пока оказывает ограниченное влияние из-за специфики налоговой системы.

По-настоящему серьёзным ударом по доходам РФ стало падение мировых цен на нефть после разблокирования Ормузского пролива, ведь именно это напрямую сокращает поступления от экспорта.

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