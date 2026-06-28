Баланс войны смещается в пользу Украины, а экономика России входит в фазу истощения, - FT

Россия исчерпала свой экономический потенциал.

Украина с момента начала полномасштабного вторжения России в основном воспринималась как страна, находящаяся в невыгодном положении. Однако в этом году Украина смогла переломить ход событий. Это привело к тому, что хватка России ослабевает на поле боя и в экономике.

Как пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу в своей колонке для Financial Times, Украина добилась значительного технологического и военного преимущества, что постепенно меняет баланс войны в ее пользу. В это же время Россия сталкивается с нарастающими экономическими ограничениями, а ее возможности продолжать войну без радикальной мобилизации экономики ограничены.

Сандбу отметил, что Россия ежемесячно теряет от 30 000 до 40 000 солдат. По его словам, на это сильно повлияли выдающиеся инновации Украины в области военных технологий.

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Также обозреватель добавил, что в течение последних трех месяцев Россия теряет территории. Способности Украины наносить удары по России, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам, ограничили экспортные возможности России, а операции против оккупированной "администрации" Крыма вынудили ее объявить чрезвычайное положение после отключений электроэнергии и нехватки топлива.

Сандбу подчеркнул, что уже давно стало ясно, что Россия исчерпала свой экономический потенциал. Он считает, что инфляция в РФ еще более высокая, чем показывают официальные показатели. По его словам, это свидетельствует о том, что незадействованных ресурсов у Москвы уже не осталось.

Обозреватель отметил, что правительство РФ уже превысило свой целевой показатель дефицита бюджета на весь год. В первом квартале рост экономики сменился спадом, а государственные выплаты семьям погибших и раненых солдат настолько велики, что оказывают значительное влияние на макроэкономику.

Отчет Кильского университета показал, что Россия почти исчерпала свои "спасательные круги", на которые может полагаться Москва в вопросе спасения экономики. Рост цен на нефть и газ во время войны с Ираном не помог в той мере, в какой ожидалось, из-за украинских ударов по энергетическим объектам.

Кроме того, в Кильском университете обратили внимание на более жесткий подход Европы к "теневому флоту" РФ и торговым санкциям, которые затрудняют использование экспортной выручки для импорта товаров военного назначения.

Экономика Украины

Сандбу отметил, что в это же время Украина, несмотря на постоянные атаки со стороны России, смогла частично компенсировать падение объемов производства, наблюдавшееся с 2022 года. Ожидается, что в этом году объемы производства продолжат расти.

Обозреватель подчеркнул, что Украина по-прежнему полностью зависит от финансовой помощи союзников для поддержания своих военных расходов, но за последний год стало очевидно, что Европа восполняет пробел, оставленный США.

Сандбу напомнил, что ранее Евросоюз одобрил кредит в размере 90 млрд евро. Европейские средства уже поступают в украинскую военную промышленность.

По словам обозревателя, изменение обстановки соответствует реальному сдвигу на поле боя в пользу Украины. Он подчеркнул, что это открывает окно возможностей для союзников Украины, чтобы еще больше склонить чашу весов в свою пользу и ограничить способности России вести войну.

Сандбу считает, что союзники Украины могли бы ужесточить санкции против Москвы и бороться с их обходом. Он добавил, что передача замороженных активов Украине в качестве аванса по репарациям еще больше усилит украинские войска.

Украина стала мировым лидером в войне беспилотников

Ранее Nikkei писало, что страны НАТО внимательно анализируют опыт Украины в полномасштабной войне с Россией. По словам командующего учениями Spring Storm в Эстонии Арона Калмуса, именно Украина и Россия в настоящее время задают темп развития технологий в сфере дронов и радиоэлектронной борьбы, тогда как другим армиям необходимо быстро догнать этот уровень.

В издании добавили, что за последние два года масштабы производства украинских беспилотников выросли беспрецедентно. Если в 2022 году было изготовлено около 1,2 тысячи дронов, то уже в 2024 году этот показатель достиг примерно 1,7 миллиона. В то же время Россия также значительно увеличила выпуск беспилотных систем.

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