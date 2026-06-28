Даты рождения, которые обладают сильной духовной энергией

Луна, Кету и Марс – три планеты, которые наделяют людей сильной духовной энергией.

Вы когда-нибудь встречали людей с сильной духовной энергией? Если да, то наверняка замечали: они невероятно интуитивны, глубоко сострадательны и всегда занимаются духовными практиками. Эти люди обладают большой внутренней силой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

У них магнетическая личность, которую невозможно не заметить. Они оставляют яркий след в жизни каждого, с кем встречаются. Согласно нумерологии, существуют определённые даты рождения, носители которых духовно пробуждены и поистине наделены божественной духовной энергией, пишет The Times of India.

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Даты рождения, обладатели которых отличаются сильной духовной энергией

Хотите узнать, кто они? Давайте разберёмся.

Даты рождения: 2, 11, 20 и 29

Люди, рождённые в эти дни, несут в себе интуитивную энергию. Они находятся под управлением Луны, которая наделяет их высокой интуицией, а благодаря своей эмпатичной натуре они благословлены божественной энергией.

Они тяготеют к медитации, целительству и занимаются различными духовными практиками, поэтому всегда несут в себе высокую духовную энергию.

Даты рождения: 7, 16 и 25

Согласно нумерологии, число 7 управляется планетой Кету, которая связана с духовностью и духовной энергией. Люди, находящиеся под влиянием этой планеты, от природы несут в себе духовную энергию.

Они обладают мудростью и склонны к самоанализу. Их влечёт к познанию скрытых истин вселенной: они исследуют реальность – и делают это успешно именно благодаря своей духовной силе.

Даты рождения: 9, 18 и 27

Люди, рождённые в эти дни, находятся под управлением Марса. Они активно занимаются социальным служением и гуманитарной деятельностью, обладая щедрым сердцем.

Число 9 связано с мужской энергией, поэтому такие люди несут в себе сильную и мощную личность. Это число доброты – вселенная поддерживает их естественным образом, и они мастерски помогают людям, опираясь на эту энергию.

Ранее УНИАН сообщал про 4 даты рождения людей, которые становятся лучшими родителями.

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